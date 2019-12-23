Певца задержали после драки на детской вечеринке

Британского певца Рода Стюарта задержали вместе с сыном Шоном во Флориде из-за инцидента на детской вечеринке. Как пишет The Mirror, они напали на охранника и работника.

По словам сотрудника охраны, Род с Шоном и ещё несколькими детьми пытались пройти на частное празднество. Когда им не дали это сделать, певец ударил охранника в грудь, а от Шона якобы досталось другому работнику заведения.

По данным издания, певец уже извинился, но охранник, который и заявил в полицию, не намерен отзывать жалобу.

В неприятную ситуацию ранее попала и российская звезда. Певец Роман Жуков устроил дебош в якутском аэропорту, из-за чего его со спутницей сняли с рейса.