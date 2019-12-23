Microsoft объяснила, почему отказалась от поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, поэтому "семёрка" перестанет соответствовать требуемому уровню безопасности. У пользователей есть десять дней на смену ОС. Об этом РИА "Новости" сообщили представители компании.

Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно ином уровне киберугроз. Новые технологии повысили требования к безопасности пользовательских компьютеров, и компания отдала предпочтение новым способам защиты личных данных.

В компании отметили, что без постоянных обновлений сертификатов безопасности пользователи Windows 7 рискуют стать "лёгкой добычей" для преступников.

На устаревших гаджетах, напомнили представители компании, не поддерживаются некоторые особенности "десятки", такие как распознавание лиц и отпечатков пальцев. Также гаджеты, которые не отвечают современным требованиям, стоит обновить. Установка новой операционной системы, скорее всего, сильно снизит их быстродействие.

Ранее аналитики отметили, что россияне стали чаще покупать аксессуары для гаджетов.