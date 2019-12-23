Эксперты рассказали, каких работников вскоре могут заменить роботы

Специалисты ВНИИ труда выделили несколько групп профессиональной деятельности, которые в будущем первыми столкнутся с введением новых технологий. Об этом они рассказали изданию "Российская газета".

Речь идёт о сферах, где оказываются "стандартизированные" услуги. Такую работу выполняют работники банков и турагентств, страховых, финансовых организаций. Уже сегодня, например, клиент сам может удалённо открывать банковский счёт.

Аналогичная ситуация затронет кластер работ, связанных с вводом и обработкой информации. Уже сейчас технологии позволяют справляться с большими объёмами информации эффективнее, чем это делают администраторы, помощники, экономисты, офис-менеджеры и представители других профессий.

Третья группа связана с верификацией и контролем, которые выполняют контролёры, охранники или продавцы-кассиры. Их труд и сейчас иногда замещается компьютеризированными комплексами на основе информационных технологий.

Но появление новых систем и требований не означает, что занятые в этих сферах люди останутся без работы. История развития рынка труда научила, что многие профессии меняются, а на смену "автоматизированным функциям" приходят новые сложные задачи. Они под силу только человеку. Это требует от работников постоянного развития в своей профессии, отметили во ВНИИ труда.

Ранее, согласно рейтингу этого исследовательского института, самой востребованной вакансией оказался продавец-кассир.