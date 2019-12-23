Американский журнал предположил, какими будут российские самолёты будущего

Американский журнал Military Watch рассказал о своём видении, какими могут стать в будущем российские боевые самолёты.

Так, Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — дальний бомбардировщик станет ответом на американский B-21 Raider и китайский H-20. По мнению авторов материала, он получит на вооружение гиперзвуковые ракеты.

Также они предполагают, что вскоре может появиться истребитель МиГ-41, который объединит в себе преимущества МиГ-25 и МиГ-31 с возможностями новых поколений. А значит, станет угрозой для спутников.

А вот некоторые машины, по мнению журналистов, достаточно модернизировать. В их числе — истребитель МиГ-29. Он может получить новые двигатели и боеприпасы.

Новейший Су-57, который ещё только в начале своего пути, может получить возможности шестого поколения. Обрести лазерное оружие и искусственный интеллект.

Ранее Лайф рассказывал, что образец модернизированного Су-34 представят уже в 2022 году.