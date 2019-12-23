Транзит газа через Украину сократился в пять раз

Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели. Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины".

В прошлом месяце объём транзита составлял 261 миллион кубометров газа в сутки. 31 декабря он упал до 220,05 миллиона кубометров, а 1 января показатель обрушился до 49,3 миллиона кубов. Сокращение продолжилось и дальше, на следующий день это было уже 38,8 миллиона кубометров.

Напомним, прямо перед самым Новым годом "Газпром" договорился с Киевом о продолжении транзита. Российская компания взяла обязательство прокачать 65 миллиардов кубометров в этом году и по 40 миллиардов — в последующие четыре.

Меж тем партия экс-президента страны Петра Порошенко потребовала запретить прямые поставки газа из России.