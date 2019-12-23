Названо самое частое место угона машин в праздники

Чаще всего автомобили в новогодние праздники угоняют от торговых центров. Об этом рассказал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

— Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана, — приводит его слова агентство Ura.ru.

Впрочем, новогодние праздники в этом плане не сильно отличаются от любых других затяжных выходных.

Говоря о другой проблеме праздничных дней — пьяных водителях, он отметил положительную тенденцию. Выпивших за рулём стало меньше: полицейские стали брать меньше взяток.

Ранее в МВД перечислили марки машин, которые чаще всего угоняют в Москве. В лидерах оказалась Toyota.