В Индонезии обнаружили один из крупнейших в мире "цветов-монстров"

Учёные обнаружили в Индонезии самую большую раффлезию, также известную как цветок-монстр. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры.

Как уточняется, диаметр недавно распустившегося цветка составил 111 сантиметров. Специалисты утверждают, что это — самый большой образец.

Фото © Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры

Растение выросло на том же месте, где в 2017 году был обнаружен прежний рекордсмен. Новый бутон оказался шире предшественника на 10 сантиметров.

Раффлезия не имеет корней или листьев — растение считается паразитом, так как высасывает питательные вещества и воду из других растений. Цветы отличает неприятный запах, напоминающий гнилое мясо.