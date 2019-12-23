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#вмире#сша#tiktok

В Госдепе США сотрудникам запретили запускать приложение TikTok

сегодня в 06:42
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Фото © Flickr / Christoph Scholz

Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США запретили своим сотрудникам запускать приложение TikTok на своих служебных устройствах, пишет газета The Washington Times.

Такое решение было принято из соображений кибербезопасности, так как TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Ранее стало известно, что солдатам армии США запретили пользоваться приложением TikTok. Также запрет на его использование ввели Военно-морские силы США, назвав это частью мер по "устранению существующих и возникающих угроз".

София Алабина

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