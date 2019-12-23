В Госдепе США сотрудникам запретили запускать приложение TikTok

Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США запретили своим сотрудникам запускать приложение TikTok на своих служебных устройствах, пишет газета The Washington Times.

Такое решение было принято из соображений кибербезопасности, так как TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Ранее стало известно, что солдатам армии США запретили пользоваться приложением TikTok. Также запрет на его использование ввели Военно-морские силы США, назвав это частью мер по "устранению существующих и возникающих угроз".