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#китай#саратов

В Саратове в 2020 году планируют открыть Китайский центр

Регион уже подписал соглашения о сотрудничестве с несколькими китайскими провинциями.

сегодня в 08:10

Фото © ТАСС / Алеев Егор

В Саратове в 2020 году планируется открыть Китайский центр, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития области.

В течение 2020 года планируется развивать партнёрские отношения между муниципальным образованием "Город Саратов" и городами КНР Ухань, Хэфэй и Тайюань. Также планируется открытие в Саратове Китайского центра с участием партнёров из Китайской Народной Республики, — рассказал собеседник агентства.

В министерстве также рассказали, что в качестве наиболее перспективных экономических партнёров Саратовская область рассматривает такие китайские провинции, как Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и город Чунцин. Именно с ними российский регион подписал соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах.

Ранее СМИ сообщали о том, что США и Китай сделали первый шаг в торговом перемирии.

Роман Имполитов

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