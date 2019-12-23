В Саратове в 2020 году планируют открыть Китайский центр

В Саратове в 2020 году планируется открыть Китайский центр, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития области.

— В течение 2020 года планируется развивать партнёрские отношения между муниципальным образованием "Город Саратов" и городами КНР Ухань, Хэфэй и Тайюань. Также планируется открытие в Саратове Китайского центра с участием партнёров из Китайской Народной Республики, — рассказал собеседник агентства.

В министерстве также рассказали, что в качестве наиболее перспективных экономических партнёров Саратовская область рассматривает такие китайские провинции, как Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и город Чунцин. Именно с ними российский регион подписал соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах.

Ранее СМИ сообщали о том, что США и Китай сделали первый шаг в торговом перемирии.