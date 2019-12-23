С туристов в Амстердаме теперь будут собирать по 3 евро

Власти Амстердама с начала года ввели новый туристический налог, сообщает издание The Telegraph. За каждую ночь пребывания гости европейского города должны дополнительно заплатить 3 евро.

Как сообщает издание, такие меры были приняты в связи с высоким туристическим потоком: ежегодно Амстердам посещает примерно 17 миллионов человек при населении города всего в 1,1 миллиона. Поэтому власти Нидерландов отказались от стратегии привлечения туристов в пользу менеджмента существующего потока.

Новый налог является прибавкой к уже существующей ставке в 7% от аренды жилья. Кроме того, для туристов, отдающих предпочтение сервису Airbnb, налог будет ещё выше — 10% от арендной платы за ночь.

В 2019 году Амстердам попал в тройку лидеров в рейтинге самых посещаемых столиц мира. Также в список вошла и российская столица, расположившись на 19-й строчке.