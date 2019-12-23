Климатолог предупредил об увеличении числа смерчей в России

Ежегодно по территории России проходит в среднем 100 смерчей, однако из-за отсутствия наблюдений известно становится лишь о единичных случаях, рассказал ТАСС климатолог Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

— Статистика Росгидромета показывает, что за весь позапрошлый год на территории России возник всего один смерч. На самом деле это не так, мы сильно недооцениваем их число. Анализ данных за последние несколько лет показывает, что их ежегодное число приближается к сотне, — рассказал учёный в беседе с агентством.

Речь идёт о сухопутных стихиях. По его словам, количество опасных погодных явлений с каждым годом увеличивается. Связано это с глобальным потеплением. Как рассказал Чернокульский, за последние полвека количество осадков осталось почти неизменным, однако изменилось соотношение их типов: длительные засухи сменяются интенсивными многодневными ливнями и наоборот.

— Раньше дожди и сухие периоды были более короткими и чаще сменяли друг друга, а теперь чаще возникают длительные засухи и многодневные дожди. Засухи учащают лесные пожары, а дожди провоцируют наводнения, что недавно произошло в Иркутской области. Сумма осадков остаётся такой же, однако последствия от их выпадения совершенно разные, — рассказал климатолог.

Учёный добавил, что заниженное число возникающих ураганов и смерчей в России также связано с плотностью населения страны. Чаще всего такие природные явления возникают на большом удалении от населённых пунктов, где их могли бы заметить люди. По словам Чернокульского, следы ураганов можно увидеть на спутниковых снимках, сравнивая рельеф и лесной покров в разные периоды времени.

В прошлом году торнадо прошёлся по столице Белоруссии. В Москве климатологи также предупреждали об опасности возникновения вихрей, однако их прогноз не подтвердился.