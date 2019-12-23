СК проверяет шокирующее видео, на котором девочка рассказывает о домогательствах друга матери

Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

Шестилетняя девочка из села под Екатеринбургом рассказала о домогательствах со стороны ухажёра матери. Видео её разговора с соседкой появилось в паблике "Типичный Екатеринбург". Теперь эти кадры проверяет следствие.

2 января заплаканная девочка посреди ночи выбежала на улицу и встретила соседку Анастасию, которой рассказала о случившемся. Позже девушка попросила ребёнка повторить всё это на видео. Анастасия также рассказала, что это не первый подобный случай в семье девочки.

— Летом было ужасное: жил какой-то другой мужчина с ними, он занимался при детях чем хотел с женщинами и заставлял на это смотреть. И мать этих девочек не отрицает этого. Девочка была в синяках, потому что он бил их. Я фоткала, распечатала, писала везде, но никто никак не реагировал почему-то, — рассказала она в паблике.

После публикации видеоролика Следственное управление СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга начало доследственную проверку. В ведомстве также рассказали, что следователи проверят условия, в которых живут дети, и установят, принимались ли какие-либо действия со стороны органов опеки.

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