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#анастасияволочкова#хейтеры

"На свою рожу посмотрите". Волочкова резко ответила хейтерам, недовольным её шпагатами

Ранее артистка записала и опубликовала в социальной сети целый семиминутный монолог, который был адресован комментаторам в её инстаграме.

сегодня в 10:58

Фото © Instagram/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удостоила своим вниманием хейтеров в Instagram. Под фотографией, демонстрирующей растяжку артистки, на вопрос о том, не устала ли она поднимать ноги, балерина высказалась резко и твёрдо.

Фото © Скриншот из Instagram volochkova_art

— Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тётка, — написала Волочкова в ответ на необоснованную критику.

Ранее Анастасия Волочкова записала видео с семиминутным монологом, адресованным хейтерам. Танцовщица высказала своё мнение относительно комментаторов на её страницах в социальных сетях.

Роман Имполитов

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