"На свою рожу посмотрите". Волочкова резко ответила хейтерам, недовольным её шпагатами

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удостоила своим вниманием хейтеров в Instagram. Под фотографией, демонстрирующей растяжку артистки, на вопрос о том, не устала ли она поднимать ноги, балерина высказалась резко и твёрдо.

Фото © Скриншот из Instagram volochkova_art

— Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тётка, — написала Волочкова в ответ на необоснованную критику.

Ранее Анастасия Волочкова записала видео с семиминутным монологом, адресованным хейтерам. Танцовщица высказала своё мнение относительно комментаторов на её страницах в социальных сетях.