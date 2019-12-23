Путин поднимет проблему снижения доходов россиян в Послании Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, которое запланировано на 15 января, намерен поднять вопрос о повышении уровня доходов населения.

Глава государства пояснил, что речь идёт о "вопросах, связанных с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

— Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, — приводит слова Путина ТАСС.

Содержание своей речи российский лидер раскрывать не стал, так как в настоящий момент работа над ней не завершена.

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