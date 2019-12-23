В Екатеринбурге енот напал на восьмилетнюю девочку в контактном зоопарке "Вот енот". Об инциденте сообщает портал E1.RU.

Старшая сестра пострадавшей утверждает, что, перед тем как оказаться рядом со зверем, они выполнили все инструкции безопасности: выключили звук и вспышки на телефонах и не шумели, даже когда енот впился девочке в ногу. За некоторое время до этого они уже побывали в комнате со взрослыми енотами и не думали, что беда случится во время знакомства с детёнышами животных.

Девушка уверена, что экскурсию проводила новая сотрудница зоопарка. По её словам, та не заметила агрессивного настроя зверька.

— Самец подошёл к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами. Инструктор схватила животное, тем самым сама пострадала: он вцепился ей в руку. Девушка начала заталкивать его в клетку, при этом енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели. Мы в панике начали двигаться к выходу. Все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного. Вокруг нас было ещё полно енотов, но за ними уже никто не следил, — вспоминает она.

После инцидента посетители контактного зоопарка подняли скандал, но им вернули стоимость посещения одной из комнат с енотами — той самой, в которой произошло ЧП. Представители зоопарка показали прививочные паспорта зверей и заявили, что все необходимые прививки у их питомцев есть. Близкие девочки намерены обратиться в прокуратуру.

Издание Ura.ru связалось с руководством зоопарка и узнало, что такое поведение может быть связано с резким изменением погодных условий. Сейчас маленького виновника скандала поместили в карантин. По словам сотрудников, этот зверёк считается самым ласковым и общительным среди сородичей.

Ещё одна история с енотом не так давно произошла в Приамурье: там беглого домашнего питомца спустя месяцы нашли на алкогольном складе.