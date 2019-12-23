"Увидел немного больше". Британский композитор рассказал, как принцесса Диана удивила его шпагатом

Принцесса Диана была эксцентричным человеком и однажды даже внезапно села на шпагат, желая удивить окружающих. Об этом в своей автобиографии рассказал композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по мюзиклу "Призрак оперы" и рок-опере "Иисус Христос — суперзвезда".

По его словам, неожиданный поступок Диана совершила во время встречи с композитором, произошедшей за кулисами мюзикла "Кошки". Вместе с ней был её супруг Чарльз.

В какой-то момент сын Елизаветы II признался, что ему сложно понять, как танцоры умудряются делать такие сложные движения. В ответ Диана предположила, что это происходит "примерно вот так" — с этими словами она села на шпагат.

— Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ, — признался Уэббер, вспоминая этот эпизод.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы с приёма в Белом доме выставили на аукцион.