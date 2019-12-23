Украинка в Новый год убила бывшего мужа скалкой

Жительница Одессы во время празднования Нового года до смерти забила бывшего мужа скалкой, а затем сама вызвала полицию.

— Женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после развода поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и ударила гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте, — говорится в сообщении Управления Нацполиции Украины по Одесской области.

Женщина сама позвонила в полицию, но сообщила о "домашнем насилии". Приехав по вызову, сотрудники правоохранительных органов нашли мёртвого мужчину с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места они также забрали орудие преступления.

Сейчас 40-летняя одесситка задержана, её подозревают в умышленном убийстве.