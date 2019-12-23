Московские студенты создали нейросеть и телеграм-бот для поиска опасных родинок

Студенты Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и МГТУ им. Баумана создали нейросеть и телеграм-бот, способные выявлять признаки меланомы по фотографиям родинок. Об этом рассказала директор Центра персонализированной онкологии МГМУ Марина Секачёва.

По её словам, новое изобретение уже через год смогут использовать врачи.

— Данные анализируются в сопоставлении с существующей базой изображений злокачественных и доброкачественных образований, состоящей более чем из двух тысяч снимков. Такой формат особенно удобен для работы с пациентом в удалённом режиме, — приводит её слова агентство городских новостей "Москва".

Эксперт отметила, что с помощью телеграм-бота @checkTheMole проверить свои родинки может любой желающий. Система проанализирует снимки и определит процент риска развития меланомы. Секачёва заметила, что поставить полноценный диагноз нейросеть и бот не смогут. Для этого необходимо пройти комплексное обследование на меланому.

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