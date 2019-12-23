Пьяный сибиряк в новогоднюю ночь открыл огонь и ранил соседского ребёнка

Неизвестный в новогоднюю ночь открыл огонь под залп праздничных салютов и ранил шестилетнего мальчика. Об инциденте изданию "КП-Иркутск" рассказал дедушка ребёнка Николай.

В ночь на 1 января его внук вместе с семьёй по традиции вышел на участок, чтобы посмотреть на фейерверк, который хорошо просматривается с горки, на которой стоит дом. Из-за грохота салютов родные не сразу поняли, что случилось — ребёнок внезапно упал в сугроб и закричал, что в него попали.

После того как малыша занесли в дом, оказалось, что у него окровавлено лицо и поцарапана шея. Когда взрослые начали его раздевать, из капюшона пуховика выпала пуля.

— Самая настоящая пуля калибра 7.62 на 39. Недеформированная, ничего. Я разбираюсь в этом и сразу понял, что выпущена она из боевого оружия, — рассказал Николай.

Родные мальчика сразу вызвали на место бригаду скорой помощи и полицию. Пока правоохранители вычисляют стрелка, дедушка малыша делится своими догадками: он полагает, что стрелок открыл огонь из карабина "Сайга" или карабина Симонова. Мужчина считает, что злоумышленник был пьян и стрелял вверх.

— Трезвый человек такого не допустит! Ему в голову не придёт палить в воздух очередью из боевого оружия. Пуля, выпущенная вертикально вверх, пробивает крышу автомобиля "Газель" насквозь и по такой траектории может пролететь до пяти километров, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года нетрезвый житель Нижнего Тагила стрелял по банкам из пневматического ружья и попал в голову семилетнему мальчику. Ребёнок был доставлен в реанимацию больницы без сознания с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас он лежит в коме. Пытаясь спасти сына, мама мальчика 29 декабря обратилась за помощью к Леониду Рошалю.