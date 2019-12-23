Житель Стерлитамака погиб после отдыха в батутном центре

Житель Стерлитамака попал в больницу после посещения батутного центра. Врачи неделю пытались спасти мужчину, но третьего января он скончался. Об этом рассказали представители Управления СКР по Республике Башкортостан.

Как уточняет портал Sterlitamak city, погибшему было 24 года. Правоохранители разбираются в ситуации и устанавливают причину трагедии.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал об опасности электросамокатов и батутов для детей.