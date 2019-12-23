"Ракеты — это оружие коллективное". Эксперт рассказал, как работает система "ядерной кнопки"

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения Юрий Чмутин рассказал, как устроена система запуска ядерных боеголовок, и полностью исключил фактор случайности как причину начала ядерной войны. Об этом он рассказал в интервью изданию МК.

— Если брать техническую сторону, то, поверьте мне, в этом вопросе безопасность обеспечивается достаточно эффективно. Система боевого управления ракетными войсками как у нас в стране, так и за рубежом исключает возможность каких-либо несанкционированных действий, — рассказал эксперт.

По его словам, многоуровневая защита ракетного комплекса исключает возможность несанкционированных действий. С другой стороны, Чмутин не исключил возможность техногенной катастрофы, в случае которой будет разрушена сама ракетная установка. Эксперт также рассказал, что самостоятельно запустить ядерную боеголовку не получится даже у солдата, который во время дежурства решит нажать на "красную кнопку".

— Пуск стратегических ракет происходит по команде. Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов. <...> Система управления предполагает чёткое строгое централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь. Ракеты — это оружие коллективное, — подчеркнул ракетчик.

Он также добавил, что оставить в тайне запуск баллистической ракеты невозможно: в случае пуска орбитальные спутники незамедлительно передают соответствующий сигнал на командный пункт управления. В заключение эксперт подчеркнул, что политики, которые имеют доступ к кнопке запуска, не должны забывать о том, какую ответственность они несут на своих плечах.

Ранее Лайф рассказывал об истории и устройстве знаменитых "ядерных чемоданчиков", с помощью которых удалённо можно осуществить запуск межконтинентальных баллистических ракет.