Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину оказать помощь Правительству Свердловской области в подготовке Универсиады, которая должна состояться в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

— Оказать содействие Правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, — сообщается в документе.

В указе правительству также поручили оказать содействие при освещении Универсиады в СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что по Всемирная летняя универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге.