Эксперт рассказал, почему смартфоны нужно заряжать по утрам

Подключать телефон к зарядному устройству лучше всего утром, а не перед сном. Такое мнение высказал директор BatterieIngenieure Доминик Шульте.

По его словам, люди часто оставляют телефон с зарядным устройством на ночь, а это губительно влияет на аккумулятор.

— Если вы собираетесь зарядить телефон до 100% и держать уровень его зарядки на 100%, просто заряжая и заряжая его всю ночь, это будет иметь негативные последствия, — цитирует специалиста Business Insider.

Литийионные аккумуляторы со временем стареют и имеют ограниченный срок службы. Между тем производители телефонов, похоже, не сильно беспокоятся о неправильной зарядке: к примеру, в компании Apple вскользь коснулись этой темы, но не объяснили, почему телефоны лучше не заряжать ночью.

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech объяснил, почему нельзя заряжать смартфон до 100%.