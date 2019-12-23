У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai. К такому выводу пришли поклонники певицы после просмотра прямого эфира в её инстаграме.

25-летняя певица продемонстрировала страстный поцелуй с молодым человеком, в котором узнали известного на весь мир британского рэп-исполнителя Slowthai. В этом году он заявлен в качестве артиста на популярном американском фестивале Coachella.

За псевдонимом Slowthai скрывается Тайрон Кеймон Фрэмптон. 25-летний рэпер обрёл популярность благодаря своим провокационным текстам. Поклонники предполагают, что с Катей они познакомились в Лос-Анджелесе во время одной из её недавних поездок.

А в ноябре прошлого года другую экс-участницу "Серебра" заметили с незнакомцем, с которым она спешила в ресторан. Певица никак не стала комментировать ситуацию, заявив, что не намерена рассказывать о своей личной жизни.