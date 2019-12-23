В Москве арестовали модель по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд Москвы арестовал модель Марину Рудницкую по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Кроме того, под домашним арестом оказалась её приятельница, выступавшая в качестве посредника шантажистки.

— Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а её подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок, — цитирует собеседника агентство.

По его словам, модель обвинила художника в изнасиловании и угрожала рассказать об этом СМИ. За своё молчание она требовала около 500 тысяч рублей. В качестве посредника она использовала свою подругу. Женщин задержали во время получения денег.

Ранее Сафронова обвинила в изнасиловании ростовчанка Мэри Восканян. Позже она призналась, что соврала, желая прославиться.