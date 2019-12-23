Семья из пяти человек погибла в ДТП в Тюменской области

Двое взрослых и трое детей — все члены одной семьи — погибли в результате столкновения Lada Xray и тягача DAF в Исетском районе Тюменской области.

Как рассказали Лайфу в ГИБДД, авария произошла на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. На месте погибло три человека.

Фото © LIFE

— Двое мальчиков 2007 и 2008 года рождения, их отец, водитель автомобиля "Лада Хray" 1977 года рождения. Затем в больнице скончались мама 1984 года рождения и ещё один мальчик 2016 года рождения. Предварительно, это семья из Сургута, — отметила начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото © LIFE

По предварительным данным, причина трагедии в том, что у тягача лопнул тормозной шланг и он выехал на встречную полосу.