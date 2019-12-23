В Кабардино-Балкарии при жёсткой посадке погиб парапланерист

Один человек погиб в результате жёсткой посадки параплана в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

— Проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки параплана 4 декабря 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек, — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА "Новости", погибший — 19-летний местный житель. В результате происшествия также пострадал ещё один человек. Со множественными переломами он доставлен в больницу Нальчика.

Летом прошлого года на Алтае парапланерист врезался в деревья на склоне горы, а в Пермском крае экстремалы на скорости протаранили припаркованную машину.