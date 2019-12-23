Телемедиум впал в кому и умер от гриппа

Дерек Акора. Фото © Facebook / Gven Acorah Johnson
Британский телевизионный медиум Дерек Акора умер на 70-м году жизни, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, Акора болел гриппом, а перед смертью впал в кому. При этом в соцсетях он надеялся на быстрое выздоровление. Смерть медиума наступила третьего января.
Популярность к нему пришла после участия в британском шоу Most Haunted о паранормальных явлениях. Мужчина неоднократно подвергался общественной критике, в связи с чем в 2005 году ему пришлось покинуть проект. Также Акора сыграл эпизодическую роль в одной из серий "Доктора Кто".
Ранее в Калифорнии в своём доме скончался художник, работавший над "Чужими" и "Бегущим по лезвию".