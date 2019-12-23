Телемедиум впал в кому и умер от гриппа

По данным издания, Акора болел гриппом, а перед смертью впал в кому. При этом в соцсетях он надеялся на быстрое выздоровление. Смерть медиума наступила третьего января.

Популярность к нему пришла после участия в британском шоу Most Haunted о паранормальных явлениях. Мужчина неоднократно подвергался общественной критике, в связи с чем в 2005 году ему пришлось покинуть проект. Также Акора сыграл эпизодическую роль в одной из серий "Доктора Кто".