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#медиумы#телеведущие

Телемедиум впал в кому и умер от гриппа

Актёр обрёл большую популярность благодаря участию в телешоу о паранормальных явлениях.

сегодня в 17:34
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Дерек Акора. Фото © Facebook / Gven Acorah Johnson

Британский телевизионный медиум Дерек Акора умер на 70-м году жизни, сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, Акора болел гриппом, а перед смертью впал в кому. При этом в соцсетях он надеялся на быстрое выздоровление. Смерть медиума наступила третьего января.

Популярность к нему пришла после участия в британском шоу Most Haunted о паранормальных явлениях. Мужчина неоднократно подвергался общественной критике, в связи с чем в 2005 году ему пришлось покинуть проект. Также Акора сыграл эпизодическую роль в одной из серий "Доктора Кто".

Ранее в Калифорнии в своём доме скончался художник, работавший над "Чужими" и "Бегущим по лезвию".

Роман Имполитов

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