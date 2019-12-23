СМИ сообщают о взрыве рядом с Посольством США в Багдаде

🔴 #فوری— ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) January 4, 2020
ویدئویی از محل اصابت راکت به منطقه سبز بغداد، محل سفارت ایالات متحده
در اثر این حملات سه شهروند عراقی زخمی شدهاند. pic.twitter.com/qskcBzIxaO
Взрыв раздался в "зелёной зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и посольства разных стран. По данным Sky News Arabia, снаряды могли упасть недалеко от диппредставительства США.
Телеканал сообщает, что дорога к зданию американской дипмиссии перекрыта. Данных о пострадавших пока нет. Информация уточняется.