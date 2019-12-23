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#ирак#взрывы#вмире

СМИ сообщают о взрыве рядом с Посольством США в Багдаде

сегодня в 17:24

Взрыв раздался в "зелёной зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и посольства разных стран. По данным Sky News Arabia, снаряды могли упасть недалеко от диппредставительства США.

Телеканал сообщает, что дорога к зданию американской дипмиссии перекрыта. Данных о пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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