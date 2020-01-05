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Регион
Опубликовано 5 января 2020, 10:34

Разъярённые фанаты "Мальмё" попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Фото © Aftonbladet

Фото © Aftonbladet

Титулованного спортсмена теперь, похоже, ненавидят на его родине. И всё потому, что Златан вложился в другой клуб.

Болельщики шведского "Мальмё" совершили дерзкое нападение на статую нападающего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" и звезды национальной сборной Златана Ибрагимовича. Как сообщает издание Aftonbladet, неустановленные вандалы отпилили у фигуры футболиста ноги и она упала на ограждающий забор. При этом голову статуи обмотали чёрным свитером с надписью "Швеция" жёлтого цвета. Ущерб, причинённый действиями разъярённых фанатов шведского клуба, устанавливается. А пока полиция выставила у статуи дополнительное ограждение.

Причина гнева фанатов кроется в относительно недавней покупке Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба "Хаммарбю" — главного соперника шведского "Мальмё". Титулованный форвард выкупил около 25% акций клуба у компании Anschutz Entertainment Group, которая также владеет "Лос-Анджелес Гэлакси".

В "Твиттере" Ибрагимовича также накрыла волна хейта со стороны патриотов "Мальмё". А вот создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.

Люди ведут себя так, будто они на войне, но это не война, а футбол. Не уважать выбор Златана — это безумие, он же свободный человек. Я хочу, чтобы статую отремонтировали и чтобы те, кто делает это, поняли, насколько они глупы, — приводят слова скульптора шведские СМИ.

Кстати, статуя Ибрагимовича уже неоднократно подвергалась нападениям вандалов — и всё по той же причине. За последние пару месяцев болельщики "Мальмё" и поджигали скульптуру, и обливали краской, и надевали на голову бронзового Ибры сиденье для унитаза.

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Марина Калегина
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