Боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу США в Кении

О количестве погибших и пострадавших пока не сообщается.

Члены радикальной группировки "Аш-Шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу недалеко от границы с Сомали. Тяжеловооружённые боевики вторглись в лагерь ранним утром и открыли огонь. О количестве погибших и пострадавших пока не сообщается.

По данным AFP, нападавшие прибыли из населённого пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание, поэтому все населённые пункты в округе по-прежнему обесточены и имеют проблемы со связью.

— Была совершена попытка нападения, но атака была отбита, — заявил агентству представитель местных властей Ирунгу Мачарии.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) в своём аккаунте в "Твиттере" подтвердило факт нападения на аэродром в заливе Манда-Бей и указало, что боевики "Аш-Шабаб" взяли ответственность за атаку.