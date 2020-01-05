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Регион
Опубликовано 5 января 2020, 11:40

Боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу США в Кении

Фото © AP Photo/Sayyid Azim

Фото © AP Photo/Sayyid Azim

О количестве погибших и пострадавших пока не сообщается.

Члены радикальной группировки "Аш-Шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу недалеко от границы с Сомали. Тяжеловооружённые боевики вторглись в лагерь ранним утром и открыли огонь. О количестве погибших и пострадавших пока не сообщается.

По данным AFP, нападавшие прибыли из населённого пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание, поэтому все населённые пункты в округе по-прежнему обесточены и имеют проблемы со связью.

— Была совершена попытка нападения, но атака была отбита, — заявил агентству представитель местных властей Ирунгу Мачарии.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) в своём аккаунте в "Твиттере" подтвердило факт нападения на аэродром в заливе Манда-Бей и указало, что боевики "Аш-Шабаб" взяли ответственность за атаку.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Марина Калегина
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