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Регион
Опубликовано 6 января 2020, 19:44

Пираты атаковали судно в Нигерии, похитив трёх членов экипажа. Среди заложников могут быть россияне

Фото © twitter.com/paramilipic

Фото © twitter.com/paramilipic

При попытке штурма земснаряда были убиты четверо местных военных моряков. Поиск похищенных членов экипажа продолжается.

По данным нигерийского издания Premium Times, пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и взяли в заложники трёх членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус. Для вызволения заложников в район ЧП были направлены сотрудники спасательной группы ВМС, однако операция оказалась неудачной. Завязалась перестрелка, в ходе которой четверо военных моряков были убиты.

Захват судна произошёл ещё 2 января, однако известно о нём стало только сейчас. Официальной информации о ЧП пока нет, поиск похищенных членов экипажа продолжается.

Земснаряд — вид технических судов, предназначенных для подводной разработки грунтов.

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Марина Калегина
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