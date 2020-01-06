Пираты атаковали судно в Нигерии, похитив трёх членов экипажа. Среди заложников могут быть россияне

По данным нигерийского издания Premium Times, пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и взяли в заложники трёх членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус. Для вызволения заложников в район ЧП были направлены сотрудники спасательной группы ВМС, однако операция оказалась неудачной. Завязалась перестрелка, в ходе которой четверо военных моряков были убиты.