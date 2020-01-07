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Регион
Опубликовано 7 января 2020, 23:58

Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Ливии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсуждать ситуацию в Ливии с рядом государств, в том числе и с Россией.

По его словам, он уже провёл переговоры на этот счёт с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы будем говорить с Россией, она там участвует. Многие страны участвуют в ситуации в Ливии, — заявил американский лидер журналистам.

При этом ситуация в Ливии, по его словам, является "полным беспорядком", а сам он планирует провести по этому поводу ряд встреч.

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Фото © Flickr/gageskidmore

Артур Белкин
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