Маме грозит каторга за то, что она спасла из пожара двоих детей, а не очень важный портрет для Северной Кореи

Во время пожара кореянка кинулась спасать своих детей. Но, по мнению партии, первым, что она должна была защитить, были портреты Ким Чен Ына, гордо висящие на стене.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в уезде Онсонг, расположенном недалеко от границ с Китаем. Одной из семей удалось вытащить из пламени фотографии членов правящего рода Ким. А вот матери двоих сыновей было не до картинок на стене — она спасала детей. Теперь из-за этого "опрометчивого" решения женщина может остаток жизни провести на северокорейских каторгах.

Фото © Twitter/dailystar

Кроме того, по сообщениям Daily Star, матери запретили посещать своих детей в госпитале, несмотря на то что они получили серьёзные ожоги. Женщина в ужасе от того, что может сделать Министерство внутренних дел. Они уже запретили ей получать необходимые для сыновей антибиотики, и она уверена: власти не остановятся.

Фото © Twitter/9janaija