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Регион
Опубликовано 9 января 2020, 18:30

МИД Латвии признал, что под гитлеровским режимом страна не протянула бы и года

Эдгар Ринкевич. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Эдгар Ринкевич. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Министр отметил, что его страна ценит вклад Советского Союза в победу над нацизмом.

Латвия не смогла бы существовать под нацистским режимом Адольфа Гитлера. Это признал министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать. Но вместе с тем мы не можем согласиться и никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пакт Молотова — Риббентропа, что секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы тоже попали, что это что-то хорошее, — приводит его слова РИА "Новости".

Министр напомнил, что на съезде народных депутатов Советского Союза в 1989 году данный документ был осуждён. Политик также отметил, что Латвия ценит вклад СССР в победу над фашистской Германией. По мнению Ринкевича, сейчас военной угрозы в регионе нет. Однако он призвал НАТО и ЕС продолжать следить за безопасностью.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России.

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Роман Имполитов
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