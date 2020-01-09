МИД Латвии признал, что под гитлеровским режимом страна не протянула бы и года

— Мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать. Но вместе с тем мы не можем согласиться и никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пакт Молотова — Риббентропа, что секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы тоже попали, что это что-то хорошее, — приводит его слова РИА "Новости".