МИД Латвии признал, что под гитлеровским режимом страна не протянула бы и года
Эдгар Ринкевич. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky
Министр отметил, что его страна ценит вклад Советского Союза в победу над нацизмом.
Латвия не смогла бы существовать под нацистским режимом Адольфа Гитлера. Это признал министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.
— Мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать. Но вместе с тем мы не можем согласиться и никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пакт Молотова — Риббентропа, что секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы тоже попали, что это что-то хорошее, — приводит его слова РИА "Новости".
Министр напомнил, что на съезде народных депутатов Советского Союза в 1989 году данный документ был осуждён. Политик также отметил, что Латвия ценит вклад СССР в победу над фашистской Германией. По мнению Ринкевича, сейчас военной угрозы в регионе нет. Однако он призвал НАТО и ЕС продолжать следить за безопасностью.
Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России.