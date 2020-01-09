В Словении неизвестные сожгли деревянную статую Трампа — видео

Местные жители были недовольны её появлением и ранее уже грозились устроить расправу.

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В Словении неизвестные сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа, об этом сообщило агентство Associated Press.

Фигура высотой почти восемь метров, возведённая в прошлом году в деревне на северо-востоке Словении, изображает американского лидера с его фирменной причёской, синим костюмом, белой рубашкой и длинным красным галстуком. Его правая рука со сжатым кулаком была высоко поднята, как у статуи Свободы в Нью-Йорке. При срабатывании механизма открывался рот, окрашенный в красный цвет, и появлялись похожие на акульи зубы.

— Как и у всех популистов, у статуи два лица. Один гуманен и хорош, другой — вампир, — сказал её создатель Томаз Шлегл, когда представил своё творение в августе прошлого года. Местные жители были недовольны появлением монумента, несмотря на то что оно стало достопримечательностью, и пообещали его сжечь. Оно было перенесено в другой посёлок.

Милан Балазич, мэр Моравце, где находилась статуя, сказал, что её сожгли неизвестные вандалы. Он добавил, что поджог является "символом нетерпимости" к художественным проектам в обществе.