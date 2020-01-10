В Госдуму внесли законопроект об отмене оплаты платных дорог для инвалидов

По мнению авторов инициативы, это позволит защитить права социально незащищённых граждан и расширить доступную среду.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить инвалидов от оплаты проезда по платным дорогам при наличии соответствующего знака на автомобиле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В пояснительной записке к документу отмечается, что право бесплатного проезда по таким магистралям есть у спецтранспорта, транспорта общего пользования и почты, однако такая незащищённая категория граждан, как инвалиды, этой возможности не имеет.

Как отмечают авторы инициативы, право инвалидов на льготный проезд по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для них. Также отмечается, что инициатива направлена на повышение уровня социальной защиты инвалидов, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов.