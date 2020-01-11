Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Владимир Путин проинформировал Мухаммеда Аль Нахайяна о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта, — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Путин и Аль Нахайян договорились о продолжении контактов на разных уровнях.