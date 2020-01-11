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Регион
Опубликовано 11 января 2020, 14:52

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин проинформировал Мухаммеда Аль Нахайяна о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта, — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Путин и Аль Нахайян договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Напомним, накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Лидеры обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики и ситуацию в Ливии.

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Анастасия Иванова
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