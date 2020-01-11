В Госдуме украинскому эксперту "поставили двойку" за слова о Черноморском флоте

По мнению парламентариев, входным билетом в украинское военно-экспертное сообщество является невежество.

Заявляя, что у России нет надводного флота, председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк либо не хочет замечать факты, либо не знаком с тактической обстановкой в регионе. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

— Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача или он в душе отрицает, что подобные события возможны. Так что либо украинский эксперт проворонил перевооружение Черноморского флота и его боевые возможности, либо "двойка" — за незнание тактической обстановки в регионе, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам депутата, чтобы не заметить поступления на Черноморский флот трёх новейших фрегатов, малых ракетных кораблей, дизель-электрических подлодок, надо жить "последние пять лет с завязанными глазами". Его возмутило то, что называющий себя специалистом Романюк не заметил обновления ни истребительного парка авиации Черноморского флота, ни других типов вооружений.

Бальбек также раскритиковал украинское военно-экспертное сообщество, заявив, что входным билетом в него является невежество.