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Регион
Опубликовано 11 января 2020, 16:50

Джокер перешёл на сторону добра. Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата

Обладатель "Золотого глобуса" выступил на еженедельной акции, которую проводит организация Джейн Фонды.

Американский актёр Хоакин Феникс, получивший награду "Золотой глобус" за фильм "Джокер", был задержан полицией Вашингтона вместе с другими участниками митинга в поддержку мер, препятствующих глобальному потеплению, сообщает CNN.

Манифестация была проведена неправительственной организацией, выступающей в защиту природы. Её основала американская актриса и активистка Джейн Фонда.

Правоохранительные органы Вашингтона сообщили, что было задержано 147 человек, однако их имена не разглашаются. Им предъявлены обвинения в создании помех для пешеходов.

Отмечается, что вместе с Хоакином был задержан ещё один американский актёр, Мартин Шин, известный по роли капитана Уилларда в фильме "Апокалипсис сегодня".

Организаторы сообщили, что Феникс в своём выступлении обратил внимание на влияние развития животноводства на глобальное потепление.

Ранее Лайф рассказывал, что фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA.

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Варвара Романова
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