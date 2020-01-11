Джокер перешёл на сторону добра. Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата

Обладатель "Золотого глобуса" выступил на еженедельной акции, которую проводит организация Джейн Фонды.

Американский актёр Хоакин Феникс, получивший награду "Золотой глобус" за фильм "Джокер", был задержан полицией Вашингтона вместе с другими участниками митинга в поддержку мер, препятствующих глобальному потеплению, сообщает CNN.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38 — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

Манифестация была проведена неправительственной организацией, выступающей в защиту природы. Её основала американская актриса и активистка Джейн Фонда.

Правоохранительные органы Вашингтона сообщили, что было задержано 147 человек, однако их имена не разглашаются. Им предъявлены обвинения в создании помех для пешеходов.

Отмечается, что вместе с Хоакином был задержан ещё один американский актёр, Мартин Шин, известный по роли капитана Уилларда в фильме "Апокалипсис сегодня".

Организаторы сообщили, что Феникс в своём выступлении обратил внимание на влияние развития животноводства на глобальное потепление.