Горбачёв заявил, что из-за длинных выходных россияне спиваются
Фото © ТАСС/АР / Alexander Zemlianichenko
По мнению бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, все длинные выходные в России следует отменить, потому что люди во время них бездельничают и употребляют много алкоголя. Об этом сообщает URA.ru.
— Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запой. Выходные стоит распределять более равномерно, — заявил бывший советский лидер.
По мнению Горбачёва, одного выходного посередине рабочей недели достаточно. А оставшиеся выходные дни, заявил экс-глава СССР, следует распределить по календарю.
Он также отметил, что в годы его правления страной таких длинных нерабочих дней не было, что позитивно отражалось на жизни общества. А сейчас, считает Горбачёв, люди попросту спиваются, особенно это касается регионов страны.
Ранее Роструд рассказал, в какие дни россияне будут отдыхать весной и летом 2020 года.