Горбачёв заявил, что из-за длинных выходных россияне спиваются

По мнению бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, все длинные выходные в России следует отменить, потому что люди во время них бездельничают и употребляют много алкоголя. Об этом сообщает URA.ru.

— Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запой. Выходные стоит распределять более равномерно, — заявил бывший советский лидер.

По мнению Горбачёва, одного выходного посередине рабочей недели достаточно. А оставшиеся выходные дни, заявил экс-глава СССР, следует распределить по календарю.

Он также отметил, что в годы его правления страной таких длинных нерабочих дней не было, что позитивно отражалось на жизни общества. А сейчас, считает Горбачёв, люди попросту спиваются, особенно это касается регионов страны.