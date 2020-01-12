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Регион
Опубликовано 11 января 2020, 22:29

Горбачёв заявил, что из-за длинных выходных россияне спиваются

Фото © ТАСС/АР / Alexander Zemlianichenko

Фото © ТАСС/АР / Alexander Zemlianichenko

По мнению бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, все длинные выходные в России следует отменить, потому что люди во время них бездельничают и употребляют много алкоголя. Об этом сообщает URA.ru.

Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запой. Выходные стоит распределять более равномерно, — заявил бывший советский лидер.

По мнению Горбачёва, одного выходного посередине рабочей недели достаточно. А оставшиеся выходные дни, заявил экс-глава СССР, следует распределить по календарю.

Он также отметил, что в годы его правления страной таких длинных нерабочих дней не было, что позитивно отражалось на жизни общества. А сейчас, считает Горбачёв, люди попросту спиваются, особенно это касается регионов страны.

Ранее Роструд рассказал, в какие дни россияне будут отдыхать весной и летом 2020 года.

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Вера Павлова
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