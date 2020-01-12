Госдума прокомментировала слова британского министра о военной независимости Великобритании от США

Для Великобритании очевидно рассматривать военную независимость от США в условиях выхода страны из Европейского союза, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

Он также добавил, что многие страны НАТО устали от давления США и неудивительно, что "все хотят определённой независимости от Штатов".

— Все закупки — в основном американского производства, цены устанавливают американцы. И все прекрасно понимают, кто на этом зарабатывает. Политика военной доктрины США и стран ЕС во многом отличается, — отметил Чепа.