Госдума прокомментировала слова британского министра о военной независимости Великобритании от США
Для Великобритании очевидно рассматривать военную независимость от США в условиях выхода страны из Европейского союза, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.
Он также добавил, что многие страны НАТО устали от давления США и неудивительно, что "все хотят определённой независимости от Штатов".
— Все закупки — в основном американского производства, цены устанавливают американцы. И все прекрасно понимают, кто на этом зарабатывает. Политика военной доктрины США и стран ЕС во многом отличается, — отметил Чепа.
Напомним, ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что страна должна быть готова опираться на свою военную мощь, не рассчитывая на поддержку США, так как те могут перестать быть мировым лидером.
Фото © ТАСС / Диева Анастасия