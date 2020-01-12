В Госдуме прокомментировали предложение отпраздновать "юбилей сожжения Москвы"
Предложение экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова о праздновании "450-летия сожжения Москвы" направлено на разжигание межнациональной розни, считает член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Её слова приводит РИА "Новости".
Панина отметила, что эта идея идёт во вред прежде всего крымско-татарскому народу. Вместо того чтобы вспоминать "имена жестоких и кровавых правителей", таких как Девлет-Гирей, Чубарову стоит прославлять "героя-лётчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского".
Напомним, бывший депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил соотечественникам отпраздновать в 2021 году 450-летие сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем.
Фото © Марат Абулхатин / ТАСС