В Госдуме прокомментировали предложение отпраздновать "юбилей сожжения Москвы"

Предложение экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова о праздновании "450-летия сожжения Москвы" направлено на разжигание межнациональной розни, считает член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Её слова приводит РИА "Новости" .

Панина отметила, что эта идея идёт во вред прежде всего крымско-татарскому народу. Вместо того чтобы вспоминать "имена жестоких и кровавых правителей", таких как Девлет-Гирей, Чубарову стоит прославлять "героя-лётчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского".