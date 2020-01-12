Впрочем, сердечникам и тем, кто страдает артритом и радикулитом, холод может принести облегчение, поскольку он способен снижать боль и затормаживать воспалительные процессы.

Врач-терапевт Алексей Водовозов напомнил о способах профилактики болезней, которые, как правило, возникают в зимний период. О том, как избежать гриппа и простуды, когда все вокруг болеют, и как предупредить обострение астмы, доктор рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".

Самыми распространёнными болезнями, по словам Водовозова, в зимний период являются грипп и ОРВИ. Чтобы не лежать с температурой и не мучиться от кашля, врач напоминает о самой доступной профилактике: достаточно сделать прививку. Причём привиться можно в любое время, подчеркнул эксперт, и отказываться от этого не стоит.

— Грипп опасен, он может привести к летальному исходу, даже в наше время в мире за год умирает от него от 250 до 350 тысяч человек, — пояснил терапевт.

Также Водовозов призвал одеваться по погоде и избегать людных мест в период эпидемий, поскольку главная защита человека — иммунитет — работает только с "местными" болезнями. От вируса, поразившего туриста, который приехал с другого конца земного шара, он не спасёт.

Людям с астмой следует быть осторожными на холоде — порыв ветра может вызвать приступ удушья, бронхоспазм. В этих случаях врачи советуют прикрывать лицо шарфом и в случае чего поворачиваться к ветру спиной.

— Помимо вирусных заболеваний, зимой чаще случаются физические травмы. Причина проста: скользко. Будьте осторожны и внимательны. Особенно это актуально для пожилых людей. Не спешите, ходите осторожно. На опасных участках перемещайтесь как пингвины — чуть наклонившись вперёд, мелкими шагами, широко расставив ноги, — заключил врач.