Политологи составили рейтинг самых эффективных депутатов Госдумы

Этот показатель вычисляется на основании народного голосования, активности в законотворческой работе, медиаактивности и экспертного индекса работы в регионе.

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Политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили рейтинг самых эффективных депутатов Госдумы по итогам осенней сессии нижней палаты парламента. Лидером стал председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

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Топ-3 замкнули глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"). В десятку самых эффективных депутатов также попали вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия"), зампред Комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, вице-спикер ГД Пётр Толстой ("Единая Россия"), глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Сергей Гаврилов (КПРФ). С полной версией списка можно ознакомиться на портале "Депутат клуб".