В Госдуме предложили запретить россиянам запускать фейерверки возле домов и больниц

Автор инициативы считает, что неправильное обращение с пиротехникой может обернуться пожаром.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России обращение с предложением ввести запрет на использование пиротехнических изделий вблизи жилых домов и больниц. Об этом сообщает RT, в чьём распоряжении есть копия письма.

Согласно тексту обращения, предлагается запретить использовать фейерверки на расстоянии до 500 метров от больниц и жилых домов. Своё предложение депутат объясняет тем, что россияне не всегда могут "оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств". Это может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

Так что он считает, что не все любители пиротехники задумываются о том, что в соседнем доме могут быть маленькие дети, а в медучреждении — пациенты в тяжёлом состоянии. Для них взрывы под самыми окнами "становятся дополнительной проблемой".

Согласно действующему законодательству, запускать фейерверки и другую пиротехническую продукцию нельзя внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.