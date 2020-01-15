Самая красивая женщина в мире показала всё, о чём фанаты только мечтали, надев прозрачное платье
При этом знаменитая модель не стала надевать лифчик, оставив на теле лишь блестящие кристаллы.
Модель, которую признали самой красивой женщиной в мире, несомненно знает, как привлечь к себе внимание. 23-летняя Белла Хадид сделала пару селфи для "Инстаграма", позируя перед зеркалом. Даже несмотря на то что она находилась в этот момент в ванной комнате, это нисколько не испортило кадр. Ведь девушка надела настолько прозрачный наряд, что поклонники без особых усилий разглядели всё, о чём только мечтали.
Для селфи девушка выбрала тонкую сетку, которая состояла только из кристаллов. При этом волосы она оставила слегка влажными и ярко выделила глаза. В подписи к фотографиям модель отметила дизайнера Рикардо Тиши, который является креативным директором Burberry с марта 2018 года.
Каждый день ты меня вдохновляешь
Ты делаешь моё сердце по-настоящему счастливым
И Белла не зря старалась, ведь всего за несколько часов её пост набрал более 700 тыс. лайков. Напомним, что модель была названа самой красивой женщиной в мире, исходя из расчётов по формуле "золотого сечения". Пластический хирург Джулиан Де Сильва проанализировал пропорции знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Хадид оказалась ближе всех к идеалу.