Самая красивая женщина в мире показала всё, о чём фанаты только мечтали, надев прозрачное платье

Модель, которую признали самой красивой женщиной в мире, несомненно знает, как привлечь к себе внимание. 23-летняя Белла Хадид сделала пару селфи для "Инстаграма", позируя перед зеркалом. Даже несмотря на то что она находилась в этот момент в ванной комнате, это нисколько не испортило кадр. Ведь девушка надела настолько прозрачный наряд, что поклонники без особых усилий разглядели всё, о чём только мечтали.

Фото © Instagram / bellahadid

Для селфи девушка выбрала тонкую сетку, которая состояла только из кристаллов. При этом волосы она оставила слегка влажными и ярко выделила глаза. В подписи к фотографиям модель отметила дизайнера Рикардо Тиши, который является креативным директором Burberry с марта 2018 года.

Каждый день ты меня вдохновляешь Mylove_palvin

Ты делаешь моё сердце по-настоящему счастливым Haadiyamhomed

Фото © Instagram / bellahadid