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Опубликовано 15 января 2020, 06:58

Самая красивая женщина в мире показала всё, о чём фанаты только мечтали, надев прозрачное платье

При этом знаменитая модель не стала надевать лифчик, оставив на теле лишь блестящие кристаллы.

Модель, которую признали самой красивой женщиной в мире, несомненно знает, как привлечь к себе внимание. 23-летняя Белла Хадид сделала пару селфи для "Инстаграма", позируя перед зеркалом. Даже несмотря на то что она находилась в этот момент в ванной комнате, это нисколько не испортило кадр. Ведь девушка надела настолько прозрачный наряд, что поклонники без особых усилий разглядели всё, о чём только мечтали.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Для селфи девушка выбрала тонкую сетку, которая состояла только из кристаллов. При этом волосы она оставила слегка влажными и ярко выделила глаза. В подписи к фотографиям модель отметила дизайнера Рикардо Тиши, который является креативным директором Burberry с марта 2018 года.

Каждый день ты меня вдохновляешь

Mylove_palvin

Ты делаешь моё сердце по-настоящему счастливым

Haadiyamhomed

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

И Белла не зря старалась, ведь всего за несколько часов её пост набрал более 700 тыс. лайков. Напомним, что модель была названа самой красивой женщиной в мире, исходя из расчётов по формуле "золотого сечения". Пластический хирург Джулиан Де Сильва проанализировал пропорции знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Хадид оказалась ближе всех к идеалу.

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Фото © Instagram / bellahadid

Мария Иванова
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