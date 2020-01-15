Далай-лама раскрыл секрет, как не испытывать разочарование

Он также напомнил о важности сострадания, по его словам, это путь к честной жизни и уверенности в себе.

Чтобы не испытывать разочарование и гнев от несбывшихся надежд, необходимо анализировать свои желания и быть реалистичным, заявил далай-лама на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента. Трансляция велась на официальном сайте духовного лидера.

— Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые из наших ожиданий реалистичны, другие не соответствуют действительности, поэтому вы должны анализировать, когда хотите добиться чего-то, — подчеркнул он.

Он посоветовал не поддаваться эмоциям и смотреть на предмет своих желаний со всех сторон. По словам далай-ламы, есть очень много желаний, которые не соответствуют реальной действительности, поэтому не стоит опираться на одну лишь веру и необходимо использовать интеллект.

Духовный лидер также заявил о важности сострадания. По его словам, это путь к честной жизни и уверенности в себе. При этом далай-лама отметил, что сострадание возникает не из-за молитв, а из-за тренировки ума. Ненасилие и сострадание — это, по мнению буддийского наставника, то, что нужно современному миру.