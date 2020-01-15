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Опубликовано 14 января 2020, 21:20

Далай-лама раскрыл секрет, как не испытывать разочарование

Фото © Официальный сайт Его Святейшества Далай-ламы XIV

Фото © Официальный сайт Его Святейшества Далай-ламы XIV

Он также напомнил о важности сострадания, по его словам, это путь к честной жизни и уверенности в себе.

Чтобы не испытывать разочарование и гнев от несбывшихся надежд, необходимо анализировать свои желания и быть реалистичным, заявил далай-лама на лекции "Актуальность древнеиндийской мысли" в Индийском институте менеджмента. Трансляция велась на официальном сайте духовного лидера.

Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые из наших ожиданий реалистичны, другие не соответствуют действительности, поэтому вы должны анализировать, когда хотите добиться чего-то, — подчеркнул он.

Он посоветовал не поддаваться эмоциям и смотреть на предмет своих желаний со всех сторон. По словам далай-ламы, есть очень много желаний, которые не соответствуют реальной действительности, поэтому не стоит опираться на одну лишь веру и необходимо использовать интеллект.

Духовный лидер также заявил о важности сострадания. По его словам, это путь к честной жизни и уверенности в себе. При этом далай-лама отметил, что сострадание возникает не из-за молитв, а из-за тренировки ума. Ненасилие и сострадание — это, по мнению буддийского наставника, то, что нужно современному миру.

Ранее далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья.

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Дарья Хомякова
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