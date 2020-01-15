Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Глава государства подчеркнул, что музыкальные произведения маэстро украшают многие фильмы и спектакли.
Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Максима Дунаевского с 75-летием и пожелал маэстро здоровья и вдохновения.
— Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли, — говорится в поздравительной телеграмме.
Максим Дунаевский написал музыку к таким известнейшим фильмам, как "Д'Артаньян и три мушкетёра", "Мушкетёры 20 лет спустя", "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!", "В поисках капитана Гранта", к сериалу "Граница. Таёжный роман" и любимому многими мультфильму "Летучий корабль".
С 2015 года композитор является художественным руководителем Московской областной филармонии.