Путин предложил передать Госдуме полномочия не согласовывать, а утверждать кандидатуру премьера
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Президент РФ Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра, а не просто согласования, как сейчас. Об этом российский лидер сказал в ходе Послания Федеральному собранию.
Путин напомнил, что сейчас президент получает лишь согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем сам назначает и премьера, и его замов, и всех министров.
— Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ, а затем по его представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров, при этом президент будет обязан назначить их, — сказал президент.