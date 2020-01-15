Путин предложил передать Госдуме полномочия не согласовывать, а утверждать кандидатуру премьера

Президент РФ Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра, а не просто согласования, как сейчас. Об этом российский лидер сказал в ходе Послания Федеральному собранию.

Путин напомнил, что сейчас президент получает лишь согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем сам назначает и премьера, и его замов, и всех министров.